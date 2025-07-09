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Политика ,  
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В Госдуме допустили наказание за платное обучение в Йельском университете

Выборный: за платное обучение в Йельском университете может грозить наказание
Студенты прогуливаются по кампусу Йельского университета, Нью-Хейвен, США
Студенты прогуливаются по кампусу Йельского университета, Нью-Хейвен, США (Фото: Яна Паскова / Getty Images)

Обучение в Йельском университете на платной основе может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации, что влечет в том числе уголовную ответственность, заявил «РИА Новости» замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность частного исследовательского Йельского университета нежелательной.

«Признание деятельности организации нежелательной на территории России влечет за собой серьезные последствия. <...> Плату за обучение в нежелательной организации, участие в любых организованных ею мероприятиях, иные действия... правоприменитель вправе квалифицировать как финансирование, организацию деятельности и участие в такой незаконной деятельности», — сказал Выборный.

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Он напомнил, что за нарушение наступает как административная (ст. 20.33 КоАП), так и уголовная (ст. 284.1 УК) ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

В Генпрокуратуре отметили, что деятельность университета направлена на «нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране». В ведомстве добавили, что Школа международных отношений при университете под видом обучения глобальному лидерству готовит «оппозиционных лидеров» иностранных государств.

Эксперты, опрошенные РБК, выразили мнение, что для выпускников, которые окончили Йель раньше, нет угрозы административного или уголовного преследования. Однако после признания университета нежелательной организацией вступают жесткие ограничения, в том числе запрет на совместные программы, обмен студентами и преподавателями, подписанные соглашения и сетевые публикации, отметила председатель президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.

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Евгений Вахляев
нежелательные организации Генпрокуратура Госдума США университеты Йель
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