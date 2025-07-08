Йельский университет признали нежелательной организацией в России
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность частного исследовательского Йельского университета (Yale University), сообщает надзорное ведомство.
В ведомстве утверждают, что деятельность американского университета направлена на «нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране».
Кроме того, Генпрокуратура отметила, что на базе Йельского университета организована Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к глобальному лидерству. Фактически же университет обучает «оппозиционных лидеров иностранных государств», указало ведомство.
Йельский университет (Yale University) — это один из самых престижных и старейших частных исследовательских университетов США, входящий в знаменитую Лигу плюща. Он был основан в 1701 году и является третьим по возрасту высшим учебным заведением страны после Гарварда и Колледжа Вильгельма и Марии.
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