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Военная операция на Украине ,  
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«Ростов онлайн» сообщил о гибели члены банды Цапков в зоне спецоперации

161.ru: член банды Цапков Быков погиб в зоне военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Быков
Андрей Быков (Фото: Иван Журавлев / ТАСС)

В зоне военной операции на Украине погиб бывший член банды Цапков Андрей Быков по прозвищу «Бык», сообщает 161.ru («Ростов-на-Дону онлайн») со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации собеседника издания, о смерти Быкова стало известно в конце июня, он погиб при выполнении боевого задания.

Согласно официальным данным, с 1998 по 2006 год Быков убил четырех человек, а в 2010 году участвовал в массовом убийстве в станице Кущевской. Быкова обвинили в убийствах, бандитизме, разбое и незаконном хранении оружия. Он полностью признал свою вину. В конце 2011 года его приговорили к 20 годам колонии.

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Политика
Фото:adm_novouzensk_64 / Telegram

Как пишет 161.ru, в марте 2024 года Быков и еще один участник банды Цапков, Вячеслав Рябцев получили помилование за участие в военной операции на Украине. По словам источника издания, ранее Быков получил ранение и полгода провел в военном госпитале.

Банда Цапков действовала на Кубани в 1990-х и 2000-х годах, ее участники совершали убийства, грабежи и изнасилования. В 2010 году ее участники убили 12 человек, в том числе детей, в станице Кущевской, нескольких участников банды приговорили к тюремным срокам. Главу группировки Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, он умер в 2014 году в СИЗО.

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Военная операция на Украине банда Цапков Россия
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