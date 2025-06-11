Бывший саратовский министр погиб в зоне военной операции
Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области и экс-директор ФГУП «Консервный завод ФСИН» Павел Беликов погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила администрация Новоузенского муниципального района, уроженцем которого он был.
«3 июня 2025 года в районе населенного пункта Марковский Луганской Народной Республики при выполнении боевой задачи умер Беликов Павел Петрович», — говорится в сообщении.
По информации издания «Версия-Саратов», Беликов родился 10 июня 1966 года. В 1988 году он окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. Калинина.
В 2007 году Беликов был назначен на должность министра области — председателя комитета по работе с органами местного самоуправления и территориями Саратовской области. В 2008 году назначен министром регионального развития области, в 2009 году — министром по делам территориальных образований Саратовской области.
В 2018 году Беликова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7 лет. Его признали виновным в мошенничестве, растрате, коммерческом подкупе и даче взяток.
В 2023 году обанкротившийся «Консервный завод» выставлял на продажу право требовать с Беликова 208 млн руб. В августе 2024 года подразделение ФНС в Саратовской области подало иск с требованием признать Беликова банкротом. Сумма исковых требований составляла 117 млн руб., пишет «Версия-Саратов».
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