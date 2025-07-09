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В Дагестане назвали меры для ликвидации вспышки кишечной инфекции

Роспотребназдор принял комплекс мер для ликвидации вспышки инфекции в Дагестане
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Роспотребнадзор организовал проведение ряда мер для ликвидации массовой вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана, сообщила пресс-служба ведомства республики.

В частности, за 7 июля специалисты Роспотребнадзора вынесли постановление о вакцинации по эпидемическим показаниям, провели подворовые обходы (2410 домов), отбор проб от заболевших и дезинфекцию очагов. В районе работает оперативный штаб.

Кроме этого, временно закрыли детские сады и точки общественного питания, организовали подвоз питьевой воды. В настоящее время проводят санпросветработу среди населения и ревизию водоснабжения.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

О массовом отравлении стало известно ночью 7 июля. Тогда не менее 110 человек из Магарамкентского района Дагестана обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Из них 18 человек госпитализировали. Среди пострадавших жители населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

Роспотребнадзор на следующий день сообщил, что причиной вспышки кишечной инфекции могло стать употребление воды из водоисточника «Джепельский».

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Полина Харчевникова
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