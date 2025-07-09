В Дагестане назвали меры для ликвидации вспышки кишечной инфекции
Роспотребнадзор организовал проведение ряда мер для ликвидации массовой вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана, сообщила пресс-служба ведомства республики.
В частности, за 7 июля специалисты Роспотребнадзора вынесли постановление о вакцинации по эпидемическим показаниям, провели подворовые обходы (2410 домов), отбор проб от заболевших и дезинфекцию очагов. В районе работает оперативный штаб.
Кроме этого, временно закрыли детские сады и точки общественного питания, организовали подвоз питьевой воды. В настоящее время проводят санпросветработу среди населения и ревизию водоснабжения.
О массовом отравлении стало известно ночью 7 июля. Тогда не менее 110 человек из Магарамкентского района Дагестана обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Из них 18 человек госпитализировали. Среди пострадавших жители населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.
Роспотребнадзор на следующий день сообщил, что причиной вспышки кишечной инфекции могло стать употребление воды из водоисточника «Джепельский».
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов