«Аэрофлот» сообщил, когда начнет летать в Геленджик

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация

«Аэрофлот» возобновляет собственные регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, а приобрести билеты на них можно со среды, 9 июля, сообщили РБК в пресс-службе национального перевозчика. Ранее Росавиация сообщила о готовности аэропорта на этом черноморском курорте принимать и отправлять рейсы уже с четверга, 10 июля.

«Первый рейс будет выполнен 18 июля. Далее 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты будут ежедневными», — рассказали в авиакомпании. Затем 6 августа перевозчик добавит еще один рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно.

«Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес», — добавили в пресс-службе.

В Росавиации уточнили, что регулярные рейсы будут выполняться в период с 8:30 до 20:00 мск.

Аэропорт был закрыт для гражданских самолетов после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вместе с ним из соображений безопасности были закрыты еще десять аэропортов в центре и на юге России — в Анапе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе, Белгороде, Брянске, Курске, Липецке, Воронеже и Элисте. Последний открыли для полетов в мае 2024 года.