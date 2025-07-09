Арестованного блогера Щепихина внесли в перечень террористов
Арестованного блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга.
В начале июня Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Щепихина на два месяца.
До этого на протяжении нескольких дней блогер публиковал в своих соцсетях ролики с оскорблениями по национальному признаку, в том числе обращаясь к жителям Чечни. Вечером 3 июня на Ярославском вокзале неизвестные схватили Щепихина и затолкали в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР, после чего увезли в неизвестном направлении и потом отпустили. По словам Щепихина, его вывезли за город и спрашивали о связях с Украиной и оппозицией.
Власти Чечни заявили, что действовали строго в рамках закона России и проводили задержание. Позднее МВД сообщило о задержании шестерых участников инцидента. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и превышении полномочий.
Против Щепихина также завели дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством интернета) и п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). По первой Щепихину грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до шести лет.
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