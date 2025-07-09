 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Арестованного блогера Щепихина внесли в перечень террористов

Арег&nbsp;Щепихин
Арег Щепихин (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Арестованного блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга.

В начале июня Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Щепихина на два месяца.

До этого на протяжении нескольких дней блогер публиковал в своих соцсетях ролики с оскорблениями по национальному признаку, в том числе обращаясь к жителям Чечни. Вечером 3 июня на Ярославском вокзале неизвестные схватили Щепихина и затолкали в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР, после чего увезли в неизвестном направлении и потом отпустили. По словам Щепихина, его вывезли за город и спрашивали о связях с Украиной и оппозицией.

В список террористов внесли подростка 2011 года рождения
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Власти Чечни заявили, что действовали строго в рамках закона России и проводили задержание. Позднее МВД сообщило о задержании шестерых участников инцидента. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и превышении полномочий.

Против Щепихина также завели дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством интернета) и п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). По первой Щепихину грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до шести лет.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Арег Щепихин Москва Чечня блогеры террористы
Материалы по теме
«Похищенного» блогера Арега Щепихина отправили в СИЗО
Политика
СК установил личности всех «похитивших» Щепихина у Ярославского вокзала
Общество
Депутат попросил проверить слова блогера Щепихина на предмет экстремизма
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Почему Трамп пообещал ввести прямое управление Вашингтоном и Нью-Йорком Политика, 18:14
Производитель Labubu подал заявку на регистрацию бренда в России Бизнес, 18:07
В Европе отозвали партию капель Zaditen из-за риска развития слепоты Общество, 18:03
«Аэрофлот» сообщил, когда начнет летать в Геленджик Экономика, 18:00
Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона Спорт, 17:58
Солист Maroon 5 выставил на продажу виллу с курятником в Санта-Барбаре Недвижимость, 17:57
Путин увеличил численность сотрудников Следственного комитета Общество, 17:48
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Брокер Альфа-банка вслед за ВТБ сообщил об аресте акций «Южуралзолота» Инвестиции, 17:47
Владелец пояснил ситуацию с возобновлением работы аэропорта Краснодара Экономика, 17:41
Силовики пришли в МХАТ после обысков у Кехмана. Видео Общество, 17:40
Росавиация назвала дату готовности аэропорта Геленджика к принятию рейсов Общество, 17:38
Свёнтек обыграла россиянку и впервые вышла в полуфинал Уимблдона Спорт, 17:36
Росавиация сообщила, когда появятся билеты в Геленджик Экономика, 17:34
Белоусов предложил главе Минобороны Казахстана ознакомиться с ОПК России Политика, 17:30