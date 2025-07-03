В список террористов внесли подростка 2011 года рождения
Росфинмониторинг обновил перечень террористов и экстремистов, добавив туда подростка Амира Шагатова, сведения о нем опубликовали на сайте ведомства.
Шагатов — уроженец Оренбурга. Его дата рождения — 13.04.2011, он стал самым молодым участником списка.
Список экстремистов и террористов — перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Ведется Росфинмониторингом.
Согласно действующему законодательству, у попавших в этот перечень организаций и физлиц блокируются средства на банковских счетах, а также приостанавливается их обслуживание.
Трое белгородцев младше 20 лет 1 июля попали в список Росфинмониторинга, пишет «Бел.ru». Самому младшему из них исполнилось 15 лет, он уроженец Старого Оскола. Двум другим подросткам — 17 и 19 лет.
По состоянию на 3 июля 2025 года в списке Росфинмониторинга 816 организаций и 17 820 физических лиц.
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