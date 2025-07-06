В Белгородской области в результате атаки дронов пострадал комбайнер

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Один человек пострадал в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В селе Черемошное Белгородского района работающий в поле комбайн подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног», — написал Гладков.

В селе Ясные Зори беспилотник атаковал территорию предприятия. В результате удара загорелся легковой автомобиль, возгорание было ликвидировано. Еще один дрон атаковал социальный объект, в результате чего загорелось оборудование, пожар потушили. В поселке Дубовое от детонации беспилотника повреждены навес и оборудование коммерческого объекта. Также посечены осколками два припаркованных рядом автомобиля.

В селе Борисовка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в одном частном доме поврежден забор, во втором — кровля. В селе Борки Валуйского округа дрон повредил веранду частного дома. В Шебекинском округе в селе Графовка FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов.

В хуторе Гордюшкин в результате атаки дрона огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Грайвороне от детонации FPV-дрона повреждена кровля частного дома. В селе Головчино дрон ударил по стоянке коммерческого объекта, повреждены четыре легковых автомобиля.

Ранее Гладков сообщил о гибели двух человек в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на автодороге Шебекино — Белгород.