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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области в результате атаки дронов пострадал комбайнер

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Один человек пострадал в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В селе Черемошное Белгородского района работающий в поле комбайн подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног», — написал Гладков.

В селе Ясные Зори беспилотник атаковал территорию предприятия. В результате удара загорелся легковой автомобиль, возгорание было ликвидировано. Еще один дрон атаковал социальный объект, в результате чего загорелось оборудование, пожар потушили. В поселке Дубовое от детонации беспилотника повреждены навес и оборудование коммерческого объекта. Также посечены осколками два припаркованных рядом автомобиля.

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Политика
Фото:Google Maps

В селе Борисовка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в одном частном доме поврежден забор, во втором — кровля. В селе Борки Валуйского округа дрон повредил веранду частного дома. В Шебекинском округе в селе Графовка FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов.

В хуторе Гордюшкин в результате атаки дрона огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Грайвороне от детонации FPV-дрона повреждена кровля частного дома. В селе Головчино дрон ударил по стоянке коммерческого объекта, повреждены четыре легковых автомобиля.

Ранее Гладков сообщил о гибели двух человек в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на автодороге Шебекино — Белгород.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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