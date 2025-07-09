Суд конфисковал 40 кг волос, изъятых у пассажирки рейса из Дубая

Более 40 кг человеческих волос обнаружили волгоградские таможенники, 17 июня 2025 года (Фото: ФТС России)

Дзержинский районный суд Волгограда конфисковал у пассажирки авиарейса Дубай — Волгоград 40 кг волос, которые она незаконно привезла в Россию для работы в московском салоне красоты, сообщила судебная инстанция в своем телеграм-канале.

Согласно материалам дела, 12 февраля 2025 года в аэропорту Волгограда при проверке багажа пассажиров, прибывших рейсом из Дубая, таможенники обнаружили у гражданки Чинорахон М. в двух чемоданах 222 связки человеческих волос разной длины и цвета общим весом 40,9 кг. Пассажирка пыталась провезти волосы, не задекларировав их. Она пояснила, что привезла волосы для использования в салоне красоты в Москве.

Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость волос составила более 4,3 млн руб.

Мировой судья в Волгограде признал пассажирку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), и постановил конфисковать волосы.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В январе сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово обнаружили в багаже 37-летнего иностранца, прибывшего из Дубая, почти 50 кг натуральных человеческих волос. Их стоимость оценили в 7 млн руб.



Мужчина рассказал, что является парикмахером-стилистом и возвращался с фестиваля индустрии красоты. Его признали виновным в совершении административного правонарушения и обязали выплатить штраф в размере более 3,3 млн руб.