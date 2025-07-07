 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Таможня изъяла у пассажира чемодан оружейных тепловизионных прицелов

Таможня изъяла у пассажира чемодан оружейных тепловизионных прицелов
Video

В Шереметьево таможенники обнаружили партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления на 29 млн руб. у иностранца, вылетавшего в Катар, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале.

При сканировании чемоданов 35-летнего пассажира выявили незадекларированные товары в количестве 142 единиц. Для проверки таможенники остановили иностранца при прохождении «зеленого» коридора.

В Москве таможня пресекла попытку провезти кактусы в Лабубу из Таиланда

Пассажир пояснил, что купил приспособления у знакомого в Москве за 21 тыс. руб., а о необходимости декларирования не знал.

Экспертиза подтвердила, что предметы являются тепловизионными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия. Партию признали коммерческой, товары изъяли.

Правоохранители завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП — недекларирование товаров. Санкция статьи предусматривает штраф от половины до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.

Весной 26-летний россиян попытался провезти 153 пистолета на 3,5 млн руб. в тайниках машины из Грузии в Россию. На таможне пропускного пункта «Верхний Ларс» его остановили североосетинские инспектора.

Оружие находилось в запасном колесе и под днищем машины. Задержанный пояснил, что о тайнике не знал и ранее передавал авто в пользование третьим лицам.

Таможенники изъяли машину и оружие — пистолеты с маркировкой Retay PТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911 в черном и серебристом корпусах со вставками разного цвета.

Читайте РБК в Telegram.

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Последствия наводнения в Техасе. Видео

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт

Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Шереметьево таможня ФТС оружие
Материалы по теме
Таможенники в Узбекистане пресекли вывоз 15 восточных удавчиков
Общество
На таможне в Шереметьево задержали пассажира с часами за 3,5 млн руб.
Общество
Во Внуково таможенники пресекли попытку вывоза царских золотых монет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Почему отправили в отставку министра транспорта Романа Старовойта Политика, 14:19
В Москве внедрили передачу показателей здоровья через ИИ-ассистента Город, 14:16
Угостившая вейпом обезьяну боксерша отделалась внушением от федерации Спорт, 14:14
Бастрыкин решил завести дело против военного судьи Политика, 14:08
В Ершове произошел взрыв газа в пятиэтажке Общество, 14:04
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 14:04
Чем известен новый глава Минтранса Андрей Никитин 14:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
«ВТБ Мои Инвестиции» исключили бумаги ЮГК из топ-10 акций России Инвестиции, 14:00
В Госдуму внесли законопроект о повышении госпошлин для автовладельцев Авто, 13:57
Кремль заявил, что Москва и Баку должны остаться партнерами и союзниками Политика, 13:56
Что делать с деньгами: четыре тренда инвестирования в 2025 году Инвестиции, 13:53
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ под Чугуевом Политика, 13:51
Кремль ответил на слова Трампа об «антиамериканском» курсе БРИКС Политика, 13:49