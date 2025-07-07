Таможня изъяла у пассажира чемодан оружейных тепловизионных прицелов

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В Шереметьево таможенники обнаружили партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления на 29 млн руб. у иностранца, вылетавшего в Катар, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале.

При сканировании чемоданов 35-летнего пассажира выявили незадекларированные товары в количестве 142 единиц. Для проверки таможенники остановили иностранца при прохождении «зеленого» коридора.

Пассажир пояснил, что купил приспособления у знакомого в Москве за 21 тыс. руб., а о необходимости декларирования не знал.

Экспертиза подтвердила, что предметы являются тепловизионными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия. Партию признали коммерческой, товары изъяли.

Правоохранители завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП — недекларирование товаров. Санкция статьи предусматривает штраф от половины до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.

Весной 26-летний россиян попытался провезти 153 пистолета на 3,5 млн руб. в тайниках машины из Грузии в Россию. На таможне пропускного пункта «Верхний Ларс» его остановили североосетинские инспектора.

Оружие находилось в запасном колесе и под днищем машины. Задержанный пояснил, что о тайнике не знал и ранее передавал авто в пользование третьим лицам.

Таможенники изъяли машину и оружие — пистолеты с маркировкой Retay PТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911 в черном и серебристом корпусах со вставками разного цвета.