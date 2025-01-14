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В Домодедово у иностранца из Дубая нашли 50 кг человеческих волос

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово обнаружили в багаже 37-летнего иностранца, прибывшего из Дубая (ОАЭ), почти 50 кг натуральных человеческих волос. Их стоимость оценивается в 7 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы ФТС, поступившем в распоряжение РБК.

Пассажир проследовал с багажом по зеленому коридору в зону таможенного контроля, после чего его осмотрели инспекторы. При задержанном было семь полиэтиленовых пакетов, где хранились 300 связок из человеческих волос разного цвета.

Мужчина рассказал, что является парикмахером-стилистом и возвращается с фестиваля индустрии красоты. Он признался, что с таможенными правилами не знаком, а стоимость товара оценил в 300 тыс. руб. Задержанный планировал мастерить из заготовок парики, трессы и шиньоны.

Домодедовская таможня признала иностранца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров). Он обязан выплатить штраф в размере более 3,3 млн руб. 

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аэропорт Домодедово таможенная служба иностранец
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