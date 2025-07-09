Лидер турецких курдов из тюрьмы призвал завершить этап вооруженной борьбы
Лидер признанной террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдулла Оджалан призвал курдов к прекращению вооруженной борьбы с Турцией и переходу к стратегии демократического политического процесса. Об этом говорится в видеообращении, записанном в турецкой тюрьме, где лидер РПК отбывает пожизненное заключение, передает агентство Firat.
По словам Оджалана, вооруженное сопротивление утратило актуальность, а основной стратегией становится участие в мирной и правовой трансформации.
«Сделан добровольный переход от этапа вооруженной борьбы к этапу демократической политики и права. Это не потеря, а историческое достижение», — говорится в заявлении.
Оджалан также подтвердил, что РПК отказалась от цели создания отдельного государства и распустила себя после 12-го съезда. В обращении он призвал к созданию парламентской комиссии по вопросам мирного урегулирования и предложил механизм добровольного разоружения.
Лидер РПК отметил, что подготовил новый «Манифест демократического общества», который, по его словам, заменяет прежнюю идеологическую основу партии.
Власти Турции пока не комментировали заявление Оджалана.
В мае РПК объявила о самороспуске и прекращении вооруженного сопротивления.
Инициатором выступил Оджалан, который в феврале из турецкой тюрьмы призвал отказаться от вооруженной стратегии и перейти к политическим методам. Съезд партии, прошедший 5–7 мая с участием 232 делегатов, утвердил решение.
РПК была основана в 1978 году и с 1984 года вела вооруженную борьбу против Турции, выступая сначала за независимость Курдистана, а затем за автономию курдских регионов. По оценке Reuters, за время конфликта погибли около 40 тыс. человек.
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