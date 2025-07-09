Орбан опубликовал фото Урсулы фон дер Ляйен с надписью «Пора уходить»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X фотографию председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с подписью «Пора уходить».
На изображении фигура фон дер Ляйен выходит из кадра.
Фотография с главой ЕК является отсылкой к обложке американского журнала Time, опубликовавшего после неудачных предвыборных дебатов снимок экс-президента США Джо Байдена, покидающего центр обложки. Тогда фотографию сопровождало слово «Паника».
Ранее, 7 июля, в Европарламенте прошли дебаты по инициативе вынесения вотума недоверия Еврокомиссии. Поводом стал коррупционный скандал, связанный с закупками вакцин в период пандемии, в котором фигурирует глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Инициатором выступил вице-председатель ультраправой фракции «Европейские консерваторы и реформисты» Георге Пипера. Его предложение поддержали 75 депутатов.
Глава ЕК отвергла обвинения, заявив, что обсуждения с фармкомпаниями велись в рамках полномочий, а контракты утверждались всеми 27 странами ЕС. При этом суд ЕС ранее признал, что ЕК нарушила нормы прозрачности, отказав журналистам The New York Times в доступе к переписке главы ЕК с гендиректором компании Pfizer, разработавшей одну из вакцин от COVID-19.
Окончательное голосование и решение о будущем команды фон дер Ляйен состоится 10 июля.
Читайте РБК в Telegram.
Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана
В Индии обрушился автомобильный мост. Видео
В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»
BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram
В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности
Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео
Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN
Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов