Орбан опубликовал фото Урсулы фон дер Ляйен с надписью «Пора уходить»

Фото: PM_ViktorOrban / X

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X фотографию председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с подписью «Пора уходить».

На изображении фигура фон дер Ляйен выходит из кадра.

Фотография с главой ЕК является отсылкой к обложке американского журнала Time, опубликовавшего после неудачных предвыборных дебатов снимок экс-президента США Джо Байдена, покидающего центр обложки. Тогда фотографию сопровождало слово «Паника».

Ранее, 7 июля, в Европарламенте прошли дебаты по инициативе вынесения вотума недоверия Еврокомиссии. Поводом стал коррупционный скандал, связанный с закупками вакцин в период пандемии, в котором фигурирует глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Инициатором выступил вице-председатель ультраправой фракции «Европейские консерваторы и реформисты» Георге Пипера. Его предложение поддержали 75 депутатов.

Глава ЕК отвергла обвинения, заявив, что обсуждения с фармкомпаниями велись в рамках полномочий, а контракты утверждались всеми 27 странами ЕС. При этом суд ЕС ранее признал, что ЕК нарушила нормы прозрачности, отказав журналистам The New York Times в доступе к переписке главы ЕК с гендиректором компании Pfizer, разработавшей одну из вакцин от COVID-19.

Окончательное голосование и решение о будущем команды фон дер Ляйен состоится 10 июля.