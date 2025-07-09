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Политика ,  
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Орбан опубликовал фото Урсулы фон дер Ляйен с надписью «Пора уходить»

Фото: PM_ViktorOrban / X
Фото: PM_ViktorOrban / X

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X фотографию председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с подписью «Пора уходить».

На изображении фигура фон дер Ляйен выходит из кадра.

Фотография с главой ЕК является отсылкой к обложке американского журнала Time, опубликовавшего после неудачных предвыборных дебатов снимок экс-президента США Джо Байдена, покидающего центр обложки. Тогда фотографию сопровождало слово «Паника».

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Урсула фон дер Ляйен

Ранее, 7 июля, в Европарламенте прошли дебаты по инициативе вынесения вотума недоверия Еврокомиссии. Поводом стал коррупционный скандал, связанный с закупками вакцин в период пандемии, в котором фигурирует глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Инициатором выступил вице-председатель ультраправой фракции «Европейские консерваторы и реформисты» Георге Пипера. Его предложение поддержали 75 депутатов.

Глава ЕК отвергла обвинения, заявив, что обсуждения с фармкомпаниями велись в рамках полномочий, а контракты утверждались всеми 27 странами ЕС. При этом суд ЕС ранее признал, что ЕК нарушила нормы прозрачности, отказав журналистам The New York Times в доступе к переписке главы ЕК с гендиректором компании Pfizer, разработавшей одну из вакцин от COVID-19.

Окончательное голосование и решение о будущем команды фон дер Ляйен состоится 10 июля.

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Плугина Ирина
Виктор Орбан Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Венгрия
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
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