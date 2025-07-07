Как Урсула фон дер Ляйен оказалась перед угрозой отставки

Европарламент запустил процедуру по вынесению вотума недоверия Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Что послужило причиной и каковы возможные последствия, разбирался РБК

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

7 июля на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге прошли дебаты, посвященные вынесению вотума недоверия Еврокомиссии. Инициатором процедуры выступил вице-председатель ультраправой фракции «Европейские консерваторы и реформисты» от Румынии Георге Пипера. Он подготовил предложение с призывом отправить в отставку всю комиссию в связи с коррупционным скандалом времен пандемии, в котором оказалась замешана глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Инициативу поддержали 75 европарламентариев, и ей был дан ход (для запуска необходима поддержка минимум 10% депутатов из 720).

2 июля председатель Европарламента Роберта Метсола проинформировала лидеров фракций о необходимости проведения соответствующих дебатов и последующего голосования непосредственно по вотуму недоверия. Последний этап процедуры должен состояться не позднее чем через 48 часов после начала обсуждений. То есть окончательное решение о будущем команды фон дер Ляйен будет принято 10 июля.

Процедура вынесения вотума недоверия Еврокомиссии регулируется ст. 234 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU). Это один из главных механизмов парламентского контроля над исполнительной властью в ЕС. Между подачей инициативы и голосованием должно пройти не менее 24 часов, чтобы парламентарии имели время для обсуждения. Для вынесения вотума недоверия высшему исполнительному органу власти ЕС «за» должны проголосовать две трети присутствующих на процедуре евродепутатов. Если это происходит, комиссия уходит в отставку в полном составе вместе с главой, но продолжает исполнять обязанности до формирования новой команды. Всего с момента своего создания Еврокомиссия пережила 11 попыток вынесения вотума недоверия, но ни разу евродепутатам не удавалось набрать необходимое количество голосов. Лишь однажды в истории Еврокомиссия полным составом ушла в отставку — речь идет о команде Жака Сантера (1995–1999 годы), которая добровольно сложила полномочия после обвинений в коррупции. Однако Сантер продолжил быть европарламентарием (до 2004 года).

В каких коррупционных скандалах фигурировала фон дер Ляйен

Обвинения в адрес фон дер Ляйен стали звучать еще в ее первый срок на посту главы Еврокомиссии (2019–2024 годы). В январе 2023 года The New York Times (NYT) решила через суд добиться доступа к переписке фон дер Ляйен с Альбертом Бурлой, главой компании Pfizer, разработавшей одну из вакцин от COVID-19. Они, как утверждало издание, в 2021 году обсуждали закупку 1,8 млрд доз вакцины за €35 млрд для нужд ЕС, и издание заподозрило главу Еврокомиссии, что та «оказывала непосредственное влияние» на переговорный процесс, а количество закупаемых доз могло значительно превышать потребности. Еврокомиссия отклонила запрос NYT на предоставление переписки, заявив об отсутствии запрашиваемых документов, после чего издание обратилось в суд.

В том же году бельгийский лоббист Фредерик Балдан подал иск к фон дер Ляйен из-за предполагаемых нарушений при закупке вакцины для ЕС. По его информации, к иску присоединились около 500 субъектов, включая физических лиц, политические партии и представителей властей двух государств ЕС — Венгрии и Польши. К расследованию подключилась и Европейская прокуратура (EPPO). Тем не менее в январе 2025-го суд в Льеже (Бельгия) отклонил иск Балдана, поскольку истец не смог доказать, что ему был нанесен «личный вред».

В ноябре 2024 года Еврокомиссия подтвердила, что текстовые сообщения, которыми обменивались фон дер Ляйен и Бурла во время пандемии, не сохранились. В ведомстве подчеркивали, что в переписке не обсуждались условия контракта по закупке вакцин. «Вот что мог бы написать Альберт Бурла: «Нам нужно поговорить. Хорошо. В 6:00 по центральноевропейскому времени», — утверждал адвокат Еврокомиссии Мигель Бурон Перес. Однако в мае 2025-го суд Европейского союза встал на сторону журналистов NYT и постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказав предоставить журналистам доступ к переписке между фон дер Ляйен и главой Pfizer. В соответствии с заключением суда ответы Еврокомиссии относительно запрашиваемых текстовых сообщений «основаны либо на предположениях, либо на неточной информации». Также суд счет убедительными доказательства журналистов NYT, что СМС-переписка между фон дер Ляйен и Бурлой имела место. Впрочем, это решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в ее отношении.

В ответном заявлении Еврокомиссии (ЕК) отмечалось, что ведомство приняло к сведению заключение суда и вскоре определит дальнейшие действия, чтобы предоставить суду более подробное объяснение, почему у нее нет запрашиваемых документов. Сама фон дер Ляйен публично не комментировала скандал с Pfizer до дебатов 7 июля. Примечательно, что в день вынесения решения суда Еврокомиссия приняла решение о переводе своего старшего юридического советника Даниэля Кальеху-и-Креспо на должность главы представительства ЕК в Испании. На это, в частности, обратило внимание Politico, отметив, что это совпадение вызывает недоумение. Тем не менее источники издания опровергали связь с делом о закупке вакцин.

Это не первый случай, когда фон дер Ляйен оказалась втянута в коррупционный скандал — ее также подозревали в растрате, когда она занимала пост министра обороны ФРГ (2013–2019 годы). В связи с этим уже в должности главы Еврокомиссии ей пришлось давать показания перед специальным комитетом бундестага, поясняя необходимость в многомиллионных контрактах Министерства обороны с внешними консультантами. Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты усомнились в законности выплат, которые при фон дер Ляйен получили частные консалтинговые компании McKinsey и Accenture (министерство потратило на их услуги €155 млн только в первой половине 2019 года). Палата также упрекала ведомство в неразумном распределении средств на программу по реабилитации сирийских беженцев: на каждого участника бундесвер выделил около €23 тыс., хотя, по оценке аудиторов, аналогичные программы обходятся всего в €1,8 тыс. на одного участника. Однако уже вскоре этот скандал сошел на нет — Министерство обороны не проявило особого интереса к прояснению деталей этого инцидента, как пишет Spiegel, а фон дер Ляйен уже в нем не работала.

7 июля, выступая перед европарламентариями в Страсбурге, фон дер Ляйен отметила, что инициатор вотума недоверия депутат Пипера следует примеру типичных экстремистов и распространяет уже опровергнутые теории заговора о СМС-переписках лишь с одной целью — «чтобы вбить клин между проевропейскими и продемократическими силами парламента». Глава Еврокомиссии поблагодарила своего оппонента за возможность обратиться к фактам во время этой дискуссии и все разъяснить. Фон дер Ляйен признала, что общалась с производителями вакцин, но не назвала конкретные компании. «Не секрет, что я была в контакте с главами компаний, производивших вакцины, — теми, кто мог нас спасти от кризиса. Я также консультировалась с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Однако намеки на то, что контракты [на закупку вакцин] якобы выступали против интересов Европы, — это просто ложь», — добавила она, пояснив, что все они обсуждались и утверждались на уровне всех 27 стран — членов ЕС. «Любые утверждения, что страны не знали о контрактах, ценах или объемах [закупок], — это просто ложь», — заключила фон дел Ляйен.

Насколько реален вотум недоверия

Что касается запланированного на 10 июля голосования о вотуме недоверия, то, учитывая актуальную расстановку сил в Европарламенте, фон дер Ляйен и ее команду вряд ли ждет отставка. По результатам прошлогодних европейских выборов победу одержали проевропейские силы — Европейская народная партия (EPP), к которой принадлежит сама фон дер Ляйен, и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D). Вместе они располагают 324 местами в парламенте.

Пипера сообщил, что его предложение о вынесении вотума недоверия поддержали 32 члена фракции ECR, а также независимые депутаты и представители двух ультраправых фракций — шесть подписантов из «Патриотов за Европу» (PfE) и 26 от «Европы суверенных наций» (ESN).

Несмотря на то что правые и ультраправые силы серьезно расширили свою представленность в Европарламенте в 2024 году, едва ли им удастся добиться ухода фон дер Ляйен. Как отмечает Politico, центристы не заинтересованы в таком развитии событий: голосовать против роспуска сформированной только полгода назад Еврокомиссии планируют также либеральная фракция Renew Europe (77 депутатов) и, скорее всего, «Зеленые» (53 места).

Голландский портал NOS уточняет: хотя именно эти политические силы помогли фон дер Ляйен переизбраться на второй срок, их поддержка не означает, что они в восторге от ее деятельности. «Теперь центристские силы с тревогой наблюдают за тем, что политика фон дер Ляйен все больше смещается вправо», — поясняет ресурс. В частности, это проявляется в кризисе зеленых инициатив ЕС, а также в отказе от прямой критики Израиля за его действия в секторе Газа. «В коридорах Еврокомиссии говорят, что фон дер Ляйен задвигает своих комиссаров и всегда все решает сама. Многие депутаты Европарламента также чувствуют себя в стороне», — заключает NOS.

К слову, против выдвижения фон дер Ляйен на второй срок выступал президент Франции Эмманюэль Макрон, который даже обсуждал ее замену с лидерами стран блока. Весьма напряженные отношения у фон дер Ляйен были и с прежним главой Евросовета Шарлем Мишелем. Нынешний премьер-министр Франции и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в своей недавно вышедшей книге раскритиковал фон дер Ляйен за авторитаризм. По его мнению, при ней еврокомиссары стали вести себя скорее как «супертехнократы», а не как политики, и «недостаточно прислушиваются к людям».

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин полагает, что у правых сил нет шансов заручиться поддержкой центристов, чтобы свергнуть фон дер Ляйен, несмотря на вал критики в ее адрес. «Сами правые понимают, что им не хватит голосов. Три главные фракции Европарламента откажутся их поддержать, в том числе потому, что им важно не вступать в сделку с правыми и ультраправыми оппонентами», — пояснил РБК политолог. По его мнению, в настоящее время очевидной замены фон дер Ляйен нет.

«Да, для фон дер Ляйен это негативный эпизод в карьере; все-таки не каждая Еврокомиссия оказывается под угрозой вотума недоверия. С другой стороны, ничто пока не влияет на ее фундаментальные позиции на посту главы Еврокомиссии, она продолжает пользоваться доверием», — отмечает Топорнин. Разногласия между Европарламентом и Еврокомиссией возникают периодически, продолжает он, однако этот эпизод вряд ли приведет к очевидному разладу. «Стоит отметить, что Еврокомиссия в последнее время, наоборот, стала больше прислушиваться к резолюциям Европарламента, которые не несут юридической силы. В Еврокомиссии понимают, что отправить их в отставку могут только европарламентарии, и потому не хотят с ними вступать в конфликт», — заключает эксперт.