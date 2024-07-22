На обложке Time появилась Харрис, сменяющая Байдена

Байден отказался от переизбрания в пользу вице-президента Харрис. Time изобразил их сменяющими друг друга. Нового кандидата от демократов выберет съезд в середине августа

Фото: TIME / X

Журнал Time выпустил обложку с американскими президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, она опубликована на сайте издания.

На ней президент США едва различим, его фигура почти скрылась за правой границей обложки. Фигура Харрис целиком в кадре и находится ближе к центру, двигаясь к нему с левой стороны. Таким образом, Харрис входит в кадр, а Байден выходит.

Картинка стала визуальным продолжением предыдущей обложки Time, вышедшей около месяц назад после неудачных для Байдена дебатов. Тогда журнал опубликовал этот же снимок президента США, покидающего центр обложки. Кадр сопровождало слово «паника».

Байден отказался продолжать предвыборную гонку 21 июля и предложил выбрать на его место Харрис, она затем подтвердила свою готовность бороться за номинацию от партии. Штаб демократа уже сменил название на «Харрис в президенты». Байден продолжит возглавлять страну до истечения срока своих полномочий в январе 2025-го.

Нового кандидата от партии выберет съезд демократов в Чикаго примерно через месяц, 19 августа.

В этом месяце Байден попал на обложку другого издания — журнала New York. Его вместе с республиканцем Дональдом Трампом изобразили в нижнем белье и на весах. Выпуск был посвящен здоровью. Обложка вызвала возмущение некоторых читателей журнала.