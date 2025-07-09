Суд решил убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги за него
Памятник Иосифу Сталину нужно убрать с территории музея в Вологде и вернуть изготовителю монумента, а сам предприниматель должен вернуть в бюджет области 10,5 млн руб., потраченных на его изготовление.
Такое решение принял Арбитражный суд Вологодской области.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела.
В апреле прокуратура Вологодской области обратилась в областной арбитражный суд с требованием признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину, установленный на территории музея «Вологодская ссылка» в декабре 2024 года, вернуть предпринимателю Екатерине Ложеницыной памятник и взыскать в пользу музея 10,5 млн руб.
Истцом выступала региональная прокуратура, ответчиком — государственный музей-заповедник «Вологодская ссылка» и предприниматель Екатерина Ложеницына.
К судебному разбирательству иск был принят 29 мая, заседание было назначено на 24 июня, но его отложили и назначили новое — на 9 июля.
Источник РБК в правительстве региона ранее уточнил, что ведомство оспаривает именно закупку, а не саму установку памятника.
Статуя Иосифа Сталина в шинели была создана скульптором Константином Кубышкиным, эскиз монумента выбрал лично губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Жители Вологды раскритиковали установку памятника Сталину и создали петицию с требованием пересмотреть решение о его установке еще до ее начала.
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