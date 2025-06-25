Вологодская прокуратура подала в суд из-за памятника Сталину
Прокуратура Вологодской области обратилась в областной арбитражный суд с требованием признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину, следует из картотеки суда. Этот памятник был установлен в Вологде в декабре 2024 года. В его открытии принимал участие губернатор Георгий Филимонов.
Согласно картотеке Арбитражного суда Вологодской области, с исковым заявлением прокуратура обратилась в суд 4 апреля. К судебному разбирательству иск был принят 29 мая, заседание было назначено на 24 июня, но его отложили и назначили новое — на 9 июля.
В качестве истца указана региональная прокуратура, ответчика — государственный музей-заповедник «Вологодская ссылка» и предприниматель Екатерина Ложеницына. Третьим лицом к делу 9 апреля было привлечено минкультуры Вологодской области. На предварительном судебном заседании представители музея также попросили привлечь к разбирательству областной минфин. Это ходатайство пока не рассмотрено.
Из опубликованных судом документов следует, что прокуратура требует признать недействительным контракт на создание памятника Сталину, который был заключен 18 сентября 2024 года между Ложеницыной и «Вологодской ссылкой». Ведомство также требует вернуть Ложеницыной памятник и взыскать в пользу музея 10,5 млн руб.
С чем связано требование прокуратуры, в документах суда не уточняется. Источник РБК в правительстве региона отмечает, что ведомство пытается оспорить именно закупку, а не саму установку памятника. «К памятнику как таковому нет претензий. Это история сугубо про то, что они считают, что не все было корректно с закупкой. Но у нас другая позиция, мы будем ее отстаивать», — сказал собеседник РБК.
Статую Иосифа Сталина в шинели создал скульптор Константин Кубышкин, специализирующийся на установке монументов историческим личностям, среди которых памятники Екатерине II, Ахмату Кадырову и другим. Эскиз монумента выбрал лично губернатор Георгий Филимонов.
Монумент установлен во дворе филиала музея «Вологодская ссылка», рядом со зданием правительства области. В Вологде Сталин провел несколько месяцев в ссылке. С декабря 1911 года по февраль 1912 года он жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея.
Жители Вологды раскритиковали установку памятника Сталину. Еще до того, как монумент разместили на территории музея, вологжане создали петицию с требованием пересмотреть решение. Начиная с октября 2024 года электронные подписи под петицией поставили почти 3 тыс. человек.
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