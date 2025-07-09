Российские средства ПВО за сутки уничтожили 226 беспилотников ВСУ

Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 226 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны.

Кроме беспилотников, средства ПВО уничтожили девять управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

За ночь средства ПВО сбили 86 украинских дронов над Россией. В Курской области уничтожили 23 БПЛА, в Брянской – 16, в Тульской – 15. Еще по 12 – над Белгородской и Орловской областями. Четыре дрона сбили над Московским регионом, из них два летели на Москву. Также два беспилотника уничтожили в Смоленской области, еще по одному – в Воронежской и Рязанской областях.

Больше всего от ночной атаки ВСУ пострадал город Рыльск в Курской области. Беспилотники повредили несколько зданий гражданской инфраструктуры, частные и многоквартирные дома, а также линию электропередачи. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, от атаки пострадало здание агрофирмы «Рыльская»: выбиты окна, повреждены фасады и крыши, а также сгорели внутренние помещения.