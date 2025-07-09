Российские средства ПВО за сутки уничтожили 226 беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 226 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны.
Кроме беспилотников, средства ПВО уничтожили девять управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
За ночь средства ПВО сбили 86 украинских дронов над Россией. В Курской области уничтожили 23 БПЛА, в Брянской – 16, в Тульской – 15. Еще по 12 – над Белгородской и Орловской областями. Четыре дрона сбили над Московским регионом, из них два летели на Москву. Также два беспилотника уничтожили в Смоленской области, еще по одному – в Воронежской и Рязанской областях.
Больше всего от ночной атаки ВСУ пострадал город Рыльск в Курской области. Беспилотники повредили несколько зданий гражданской инфраструктуры, частные и многоквартирные дома, а также линию электропередачи. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, от атаки пострадало здание агрофирмы «Рыльская»: выбиты окна, повреждены фасады и крыши, а также сгорели внутренние помещения.
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