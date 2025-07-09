Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки дронов на Рыльск
В результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины на город Рыльск в Курской области были повреждены несколько зданий гражданской инфраструктуры, частные и многоквартирные дома, а также линия электропередачи, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Повреждено здание ремонтной мастерской, магазин, здание скорой медицинской помощи, гараж ЦРБ, патологоанатомическое и инфекционное отделения, хлебозавод», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме этого, в здании агрофирмы «Рыльская» выбило окна, были повреждены фасады и крыши, а также сгорели внутренние помещения. В нескольких частных и многоквартирных домах также выбило окна.
От атаки пострадали линии электропередачи, сотрудники аварийных бригад в настоящее время работают над их восстановлением.
Ночью Хинштейн рассказал подробнее об атаке украинских беспилотников на инфекционный корпус Рыльской больницы и здание скорой помощи в Курской области. Тогда пострадали два человека: одна женщина получила резаную рану груди, вторая — осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава.
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