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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 86 дронов

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Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбито в Курской области. Хинштейн сообщал, что в Рыльске под удар попали корпус больницы и здание скорой, пострадали двое

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 86 украинских дронов над Россией, сообщает Минобороны. Четыре беспилотника были уничтожены над Московским регионом, из них два летели на Москву.

В Курской области сбиты 23 дрона, в Брянской — 15, в Тульской — 16. Еще по 12 — над Белгородской и Орловской областями. Два дрона уничтожили в Смоленской области, еще по одному — в Воронежской и Рязанской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении дронов в 2:49 и 3:02 мск, не приведя подробностей. В аэропорту Шереметьево в это время вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Собянин сообщил о двух сбитых дронах на подлете к Москве
Политика

О работе ПВО в течение ночи отчитывались власти еще некоторых регионов.

В Курской области, по словам врио губернатора Александра Хинштейна, под удар попали инфекционный корпус Рыльской цетральной районной больницы, здание «скорой» и административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», двое ранены. Накануне вечером атаке подвергся Курск, погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, еще семеро пострадали.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники дроны Военная операция на Украине
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