Над Россией за ночь сбили 86 дронов
Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 86 украинских дронов над Россией, сообщает Минобороны. Четыре беспилотника были уничтожены над Московским регионом, из них два летели на Москву.
В Курской области сбиты 23 дрона, в Брянской — 15, в Тульской — 16. Еще по 12 — над Белгородской и Орловской областями. Два дрона уничтожили в Смоленской области, еще по одному — в Воронежской и Рязанской областях.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении дронов в 2:49 и 3:02 мск, не приведя подробностей. В аэропорту Шереметьево в это время вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
О работе ПВО в течение ночи отчитывались власти еще некоторых регионов.
В Курской области, по словам врио губернатора Александра Хинштейна, под удар попали инфекционный корпус Рыльской цетральной районной больницы, здание «скорой» и административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», двое ранены. Накануне вечером атаке подвергся Курск, погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, еще семеро пострадали.
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