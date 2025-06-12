Disney и Universal подали в суд на нейросеть Midjourney

Disney и Universal подали в суд на нейросеть

Студии обвиняют Midjourney в том, что она получила «бесчисленное множество» картинок для обучения алгоритма, который позволяет пользователям создавать изображения, «явно копирующие персонажей» — в частности, Дарта Вейдера и Шрека

Кинокомпании Disney и Universal подали в суд на стартап Midjourney в области искусственного интеллекта (ИИ) из-за нарушения авторских прав, пишет The New York Times.

Они обвиняют Midjourney — генератор картинок — в том, что компания получила «бесчисленное множество» защищенных авторским правом изображений для обучения алгоритма, который позволяет пользователям создавать изображения, «явно копирующие известных персонажей Disney и Universal». Речь идет о таких персонажах, как Дарт Вейдер, Миньоны, принцессы Анна и Эльза из «Холодного сердца», Шрек и Гомер Симпсон.

Киностудии в 110-страничном иске, поданном в Окружной суд в Лос-Анджелесе, называют Midjourney «бездонной ямой плагиата».

Disney и Universal стали первыми крупными голливудскими студиями, которые подали иски о нарушении авторских прав, отмечает газета.

«Мы с оптимизмом смотрим на перспективы развития технологий искусственного интеллекта и на то, как их можно ответственно использовать в качестве инструмента для дальнейшего развития творческих способностей», — сказал главный юрисконсульт Disney Орасио Гутьеррес в электронном письме. «Но пиратство есть пиратство, и тот факт, что оно осуществляется компанией в области ИИ, не делает ее менее нарушающей авторские права», — отметил он.

Ким Харрис, главный юрисконсульт NBCUniversal, в которую входит студия Universal, сообщила в другом письме: «Мы сегодня приняли такие меры, чтобы защитить упорный труд всех художников, чьи работы развлекают и вдохновляют нас, а также значительные инвестиции, которые мы вкладываем в наш контент».

Disney и Universal отправили стартапу письма-претензии, но не получили никакого ответа, говорится в иске.

Midjourney — это нейросеть, которая создает изображения из подсказок пользователя. Она разработана одноименной американской компанией, основанной ученым и бывшим сотрудником Института Макса Планка Дэвидом Хольцем в Сан-Франциско. Подписка стоит от $10 до $120 в месяц. В прошлом году выручка Midjourney составила около $300 млн по сравнению с $50 млн в 2022 году, сообщает NYT.