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Политика ,  
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Посольство ФРГ в России извинилось за пост с неправильным флагом СССР

Посольство ФРГ в России принесло извинения за пост с неправильным флагом СССР
Здание посольства&nbsp;Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посольство ФРГ принесло извинения за публикацию с искаженным флагом СССР, заявили РБК в отделе Печати и связей с общественностью диппредставительства в Москве.

«Ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке», — говорится в сообщении.

Посольство ФРГ удалило карту с неправильным флагом СССР
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8 июля в телеграм-канале дипмиссии появилась публикация, приуроченная к 80-летию разделения подконтрольной СССР территории Германии.На опубликованной карте оккупационных зон флаг СССР изображался как серп и молот в белом круге на красном фоне, в то время как на советском флаге эти символы были золотого цвета — и расположены в верхнем углу. При этом флаги других стран антигитлеровской коалиции искажены не были.

Через несколько часов фото в заметке было изменено. На новом был изображен музей в берлинском предместье Карлсхорст, где в здании бывшей столовой военно-инженерного училища был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила посольству Германии в Москве извиниться за первую версию публикации. Дипломат назвала произошедшее либо проявлением «глупости сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства», либо «сознательной, а по российским законам — и противозаконной — попыткой» уравнять Советский Союз и нацистскую Германию» во Второй мировой войне.

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Персоны
Анастасия Лежепекова
Германия дипломатия посольство СССР извинения Мария Захарова
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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