Посольство ФРГ в России извинилось за пост с неправильным флагом СССР
Посольство ФРГ принесло извинения за публикацию с искаженным флагом СССР, заявили РБК в отделе Печати и связей с общественностью диппредставительства в Москве.
«Ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке», — говорится в сообщении.
8 июля в телеграм-канале дипмиссии появилась публикация, приуроченная к 80-летию разделения подконтрольной СССР территории Германии.На опубликованной карте оккупационных зон флаг СССР изображался как серп и молот в белом круге на красном фоне, в то время как на советском флаге эти символы были золотого цвета — и расположены в верхнем углу. При этом флаги других стран антигитлеровской коалиции искажены не были.
Через несколько часов фото в заметке было изменено. На новом был изображен музей в берлинском предместье Карлсхорст, где в здании бывшей столовой военно-инженерного училища был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила посольству Германии в Москве извиниться за первую версию публикации. Дипломат назвала произошедшее либо проявлением «глупости сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства», либо «сознательной, а по российским законам — и противозаконной — попыткой» уравнять Советский Союз и нацистскую Германию» во Второй мировой войне.
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