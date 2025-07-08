МИД предложил посольству Германии извиниться за неправильный флаг СССР

Мария Захарова (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила посольству Германии в Москве извиниться за публикацию с неправильным флагом СССР, размещенную днем 8 июля. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на удаление поста, в год 80-летия Победы над нацизмом немецкой стороне стоит принести извинения за этот инцидент. Они, по словам представителя ведомства, «были бы, мягко говоря, не лишними».

Представитель МИДа назвала произошедшее либо проявлением «глупости сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства», либо «сознательной, а по российским законам — и противозаконной — попыткой» уравнять Советский Союз и нацистскую Германию» во Второй мировой войне.

«Печально, если представители дипломатической миссии Германии в одной из ключевых стран мира для своей работы используют картинки из фанатской модификации для компьютерной стратегии Hearts of Iron 4 или американского маркетплейса, продающего фейковый репринт», — написала Захарова.

В посте посольства, посвященном послевоенным границам Европы, был использован не государственный флаг СССР, а его искаженная версия — гибрид символики Третьего рейха и Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в России). Позднее публикацию удалили. Вскоре после публикации посольство разместило в своем канале другое изображение. На нем — музей в берлинском предместье Карлсхорст, где в здании бывшей столовой военно-инженерного училища был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.