Посольство ФРГ удалило карту с неправильным флагом СССР

Было Стало Посольство Германии в Москве Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Немецкое посольство в России убрало из публикации в телеграмм-канале карту послевоенного раздела Германии с неправильным флагом СССР.

В изначальной публикации была опубликована карта послевоенного раздела Германии, на которой флаг СССР изображался как серп и молот в белом круге на красном фоне, в то время как на флаге СССР эти символы были золотого цвета и расположены в верхнем углу.

При этом флаги других стран антигитлеровской коалиции — США, Великобритании и Франции — не претерпели изменений.

Теперь посольство опубликовало другое изображение. На нем — музей в берлинском предместье Карлсхорст, где в здании бывшей столовой военно-инженерного училища был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на четыре оккупационные зоны между союзниками: Советским Союзом, США, Великобританией и Францией. Столица также была разделена на секторы между четырьмя державами.