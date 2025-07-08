СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино: 15 человек пострадали

Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: Прокуратура Московской области Фото: Прокуратура Московской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров после аварии в подмосковном Ступино, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Дело заведено по ст. 238 Уголовного кодекса России — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Авария произошла в полдень 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня. По предварительной информации, 57-летний водитель микроавтобуса «Луидор» не справился с управлением и съехал в кювет. После чего маршрутка перевернулась. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров микроавтобуса.