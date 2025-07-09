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Общество ,  
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Один человек погиб в ДТП в Приморском крае

В аварии на автодороге Артем — Находка пострадали четыре человека, один погиб, сообщила прокуратура Приморского края в телеграм-канале.

«В утреннее время 9 июля 2025 года на участке автодороги Артем — Находка в районе поселка городского типа Смоляниново водитель Honda CR-V выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota RAV-4», — говорится в сообщении.

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Пассажир Honda CR-V скончался на месте от полученных травм. В ДТП пострадали водитель и три пассажира Toyota Rav- 4, включая 17-летнюю девушку. Их доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров, после ДТП в подмосковном Ступино.

Авария произошла в полдень 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня. По предварительной информации, 57-летний водитель микроавтобуса «Луидор» не справился с управлением и съехал в кювет, после чего маршрутка перевернулась. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров.

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Полина Минаева
происшествия ДТП Приморский край прокуратура
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