Грозу и жару до 33 градусов спрогнозировали в Москве
В Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза, при этом погода останется жаркой, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха 9 июля поднимется до 33 градусов тепла. Давление нормальное — 745 мм ртутного столба.
Накануне Подмосковье и столицу накрыл ливень, в некоторых районах прошел град.
Энергетиков двух областных филиалов компании «Россети Московский регион» перевели на особый режим работы в связи с непогодой.
Шторм 8 июля в столичном регионе сопровождала жаркая погода. Вторник стал самым теплым в столице с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. К полудню воздух прогрелся до +29,4 градуса.
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