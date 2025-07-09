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Общество ,  
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Грозу и жару до 33 градусов спрогнозировали в Москве

Гроза и жара до 33 градусов ожидаются в Москве
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза, при этом погода останется жаркой, следует из данных на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха 9 июля поднимется до 33 градусов тепла. Давление нормальное — 745 мм ртутного столба.

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Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Накануне Подмосковье и столицу накрыл ливень, в некоторых районах прошел град.

Энергетиков двух областных филиалов компании «Россети Московский регион» перевели на особый режим работы в связи с непогодой.

Шторм 8 июля в столичном регионе сопровождала жаркая погода. Вторник стал самым теплым в столице с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. К полудню воздух прогрелся до +29,4 градуса.

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Полина Минаева
Погода Москва гроза осадки жара
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