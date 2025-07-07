Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

РБК проанализировал результаты ЕГЭ по каждому предмету за последние четыре года. За это время средние баллы по естественно-научным предметам увеличились, а по гуманитарным снизились. Число стобалльников резко сократилось

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

По каким естественно-научным предметам упал или вырос средний балл

Результаты Единого государственного экзамена в 2025 году не демонстрируют ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции по итогам экзамена.

По данным Рособрнадзора, в этом году на 7% увеличилось количество школьников, которые сдавали экзамен по профильной математике и биологии, по физике число сдававших увеличилось на 13%, по информатике — на 5%. Также выросло и количество участников, получивших результат выше 60 баллов: по профильной математике такой результат получили более 60% от общего числа, по биологии — более 49%, по химии — больше 46%, по физике — больше 52%, а по информатике — более 44%.



По мнению Музаева, это значит, что выросло и число молодых людей, готовых уверенно продолжить обучение в вузах по инженерным и IT-специальностям, а также по направлениям естественных наук и медицине.

Глава Рособрнадзора утверждает, средние тестовые баллы по этой группе предметов демонстрируют стабильность или небольшой рост. При этом сократилась доля экзаменуемых, которые не смогли преодолеть минимальный порог по профильной математике — на 3%, биологии — на 1%, химии — на 1,7%, физике — на 1,6%.

Рособрнадзор отмечал, что в этом году вырос средний балл по химии с 56,8 до 58,2 одновременно с увеличением количества участников этого экзамена. В 2024 году их было 79,7 тыс. чел., а в 2025 году — 85,8 тыс. Как проанализировал РБК, тенденция увеличения среднего балла по химии наблюдается с 2022 года. Число выбравших этот предмет упало в 2023 году, но затем стало увеличиваться. В связи с этим Музаев также прогнозировал рост абитуриентов на инженерных и технических специальностях.

По биологии средний балл остался примерно на том же уровне: 54,5 балла, в 2024 году он составлял 54,1. Это больше, чем двумя годами ранее, когда средний балл составлял 50,1 и 50,9. Количество человек, сдавших в этом году биологию, самое высокое за четыре года — 114,1 тыс.

По физике увеличилось количество участников, но средний балл снизился по сравнению с прошлым годом: с 64,5 до 61,8. Это все равно больше, чем двумя годами ранее. В 2022 году средний балл составлял 50,1, а в 2023-м — 50,9. Как сообщал Рособрнадзор, результат более 60 баллов в этом году получили около 50 тыс. участников, что также на 2 тыс. больше прошлого года.

Количество участников итогового экзамена по информатике стабильно растет, за четыре года оно выросло с 101,7 тыс. до 122,7 тыс. Средний балл в 2025 году немного выше — 55,9, но ниже, чем в 2022 и 2023 годах.

Число, выбравших профильную математику, также заметно выросло и составило 305,8 тыс. чел. Это самый высокий показатель за последние четыре года. Средний балл при этом остался примерно на уровне 2024 года: 62,1 балл, а годом ранее — 62,6, но это заметно выше, чем двумя годами ранее. В связи с такими результатами Рособрнадзор прогнозировал увеличение числа желающих поступить на массовые инженерные программы и IT-специальности на 18 тыс. человек.

В этом году школьники и их родители жаловались на высокую сложность заданий второй части профильной математики. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала, что ей поступает много писем по этому поводу. Школьники утверждали, что задания для Дальнего Востока были легче, чем в других регионах, что привело к снижению оценок в Москве и Санкт-Петербурге. Глава Рособрнадзора Музаев на пресс-конференции ответил, что претензии экзаменуемых к сложности заданий по математики поступают каждый год.

Гуманитарные предметы: средний балл снизился по русскому, а история стала популярнее

Среди гуманитарных предметов заметно увеличилось число выбравших ЕГЭ по истории с 74,3 тыс. до 82,9. Тестовый балл при этом остался на том же уровне — 55,9. В предыдущие три года количество участников и средний балл немного снижались.

«С учетом роста количества выпускников, которые выбирают ЕГЭ по истории, провала не произошло, и если бы подготовка была на недостаточном уровне, мы бы увидели по среднему баллу», — указал РБК учитель истории и обществознания гимназии № 9 городского округа Химки Григорий Назаров. По его наблюдениям, ни структура экзамена, ни содержание задания с прошлого года не изменились: требуются знания по всем периодам отечественной истории, включая текущий период, в том числе об участниках военной операции на Украине. Требуются и разные навыки — комплексный анализ текста, навык определения исторических терминов, фиксации историко-географических объектов, выстраивания логических и причинно-следственных связей.

В июне президент Владимир Путин поддержал предложение сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в вуз на гуманитарные специальности. По словам Назарова, учителя готовы к такому массовому росту участников экзамена по истории. «Экзамен непростой, требует усердной подготовки и крепких знаний по всем периодам истории. Учителя истории в стране знакомы с экзаменом, знают, как готовить, кого готовить, какие акценты правильно расставить, как быстро идти в идеальный маршрут для каждого ребенка, который собирается сдавать ЕГЭ по истории», — сказал Назаров.

По русскому языку средний балл снизился на три и составил 60,7. При этом число участников за год выросло с 612 тыс. до 638 тыс. человек. Рособрнадзор объяснят это изменениями, которые были внесены в экзамен в 2025 году, чтобы повысить его объективность и исключить возможность использования разного рода домашних заготовок. В частности, скорректировали формат сочинения, исключили возможность использования при аргументации примеры из комиксов, аниме, манги, компьютерных игр, повысили внимание к критерию грамотности в письменной речи.

Член Общественного совета при Рособрнадзоре, преподаватель русского языка и литературы Роман Дощинский отметил, что предпринимаются меры по «объективизации экзамена», чтобы полученные баллы действительно отражали уровень знания русского языка, а не набирались интуитивно.

«У экзамена должна быть дифференцирующая способность. Были сделаны шаги, направленные на то, чтобы баллы коррелировали с отметками, которые получает ученик в школе по этому предмету. В принципе мы сейчас практически на такую корреляцию вышли. Можем констатировать, что условно на пятерку знают не так много, большинство знают на четверку», — пояснил он.

К тому же, считает Дощинский, изменения среднего тестового балла, которые колеблются в пределах 10, статистически не значимы, то есть по ним нельзя сделать вывод о действительно высоком увеличении или снижении показателей. «Да, вроде как тенденция на снижение, но это тенденция в пределах 10 баллов. К тому же сигнал тревоги для нас тогда, когда, например, средний тестовый балл ниже 60. Вот если он был бы ниже этого значения, был бы повод для волнения. Но сейчас все в допустимых пределах», — пояснил эксперт.

Самым популярным предметом по выбору осталось обществознание, но количество участников экзамена и средний балл с 2022 года постепенно снижаются. К примеру в 2022 году предмет сдали 276,8 тыс. человек, а в 2025-м — 254,7 тыс. Средний балл за это время снизился с 59,9 до 53,6. В 2024 году он составлял 55,2.

Снижение также прослеживается по английскому языку. В 2022 году его сдавали 87,3 тыс. человек, а в 2025-м — 75,5 тыс. Наиболее высокий средний балл в рассматриваемом периоде был в 2022 году — 73,3. Он заметно снизился через год, тогда были внесены изменения в структуру заданий, а также в систему оценивания ЕГЭ по английскому. В 2025 году средний балл по предмету составил 64,1.

По литературе средние баллы несколько лет держатся на одном уровне, но в 2025 году больше всего снизилось число участников с 42,6 тыс. до 37,7 тыс. человек.

Дощинский отметил, что в этом году изменились правила набора на некоторые специальности, и литература исчезла из предметов, которые обязательны для сдачи, или ее можно заменить другим. По мнению эксперта, это тоже могло повлиять на число тех, кто решил сдавать литературу. В связи с этим, указал Дощинский, выпускники могли отдавать предпочтение, например, обществознанию, если можно предоставить результаты этого экзамена вместо ЕГЭ по литературе. По его словам, многие считают, что необходимый объем знаний для ЕГЭ по обществознанию реально освоить за 10–11-е классы, но с литературой в таком случае сложнее, потому что нужно перечитать большой объем текстов, начиная с 5 класса. «Дети перестают читать. Это однозначно, об этом говорят словесники, учителя, литература как учебный предмет имеет неустойчивую позицию в школе», — указал Дощинский.

Наименее популярным предметом для сдачи ЕГЭ по-прежнему остается география, но ежегодно число сдающих увеличивается примерно на 1 тыс. человек. Наибольший средний балл за последние четыре года был в 2024 году — 56,3. В этом году он составил 54,9 балла, что сопоставимо с показателями 2022–2023 годов.

Почему снизилось число стобалльников

Количество стобалльников в 2025 году уменьшилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Всего, по данным Рособрнадзора, их 6,8 тыс. человек, а в прошлом году было 9,5 тыс.

100 баллов по двум предметам получили 331 человек, 13 — по трем и одна выпускница из Москвы получила высший балл по четырем предметам (русский язык, профильная математика, физика и информатика).

Дощинский уверен, что это также результат совершенствования экзамена, который становится более объективным. К тому же, отметил он, в последние годы количество стобалльников не является значимым показателем качества экзаменов для Рособрнадзора. Более значимый показатель — количество высокобалльников, которые набирают выше 80 баллов, считают в ведомстве.

Также в 2025 году первые стобалльники появились в новых регионах — 11 человек. По информации Рособрнадзора, наивысший результат они показали по русскому языку, химии, физике, литературе, истории.