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Общество ,  
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ДТП с такси произошло на юге Москвы

ДТП с такси произошло на юге Москвы
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Три человека пострадали при столкновении такси с Chevrolet на юге Москвы ранним утром, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло в 5:00 мск на ул. Южнобутовская. В прокуратуре отметили, что «водитель такси не уступил дорогу и не предоставил преимущество проезда».

На кадрах с места происшествия видно, как желтое такси выезжает на перекресток. Справа от него, не сбавляя скорость, едет синий автомобиль. Последний врезается в такси, обе машины отлетают в сторону.

Пострадавшие — таксист и его пассажир, а также пассажир Chevrolet.

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Ранее в июне ДТП с участием нескольких машин произошло на внутренней стороне 28 км МКАД. Телеграм-канал Baza тогда писал, что столкнулись восемь машин. Со слов очевидцев, виновником аварии мог стать водитель Chevrolet Cruze, который начал перестраиваться в другой ряд, но затем передумал. Из-за резкого маневра он столкнулся с другим автомобилем, после чего Chevrolet потерял управление и отлетел в еще одну машину.

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