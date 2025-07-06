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Военная операция на Украине ,  
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За пять часов над российскими регионами сбили почти 50 дронов

Минобороны: за пять часов в восьми российских регионах сбили 48 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В период с 14:20 по 19:30 мск 6 июля российские средства ПВО сбили 48 беспилотников в небе восьми регионов, сообщило Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожено в Калужской области — 13 единиц. В Калуге была ограничена работа аэропорта более чем на пять часов, около 20:40 он возобновил деятельность

Еще сбито:

  • десять БПЛА — в Брянской области;
  • девять — в Московском регионе;
  • по шесть — в Белгородской и Смоленской областях;
  • два — в Ленинградской;
  • по одному — в Курской и Новгородской.

ПВО отразила атаку шести беспилотников на Москву
Политика
Москва

С 8:30 до 14:00 было уничтожено еще 39 беспилотников в шести регионах. Больше всего — в Брянской области (21). Ночью же ПВО отразили атаки 120 дронов в десяти областях, а также над Азовским морем.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники Минобороны
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