За пять часов над российскими регионами сбили почти 50 дронов
В период с 14:20 по 19:30 мск 6 июля российские средства ПВО сбили 48 беспилотников в небе восьми регионов, сообщило Минобороны.
Больше всего БПЛА уничтожено в Калужской области — 13 единиц. В Калуге была ограничена работа аэропорта более чем на пять часов, около 20:40 он возобновил деятельность
Еще сбито:
- десять БПЛА — в Брянской области;
- девять — в Московском регионе;
- по шесть — в Белгородской и Смоленской областях;
- два — в Ленинградской;
- по одному — в Курской и Новгородской.
С 8:30 до 14:00 было уничтожено еще 39 беспилотников в шести регионах. Больше всего — в Брянской области (21). Ночью же ПВО отразили атаки 120 дронов в десяти областях, а также над Азовским морем.
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