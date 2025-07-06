Минобороны: за пять часов в восьми российских регионах сбили 48 дронов

За пять часов над российскими регионами сбили почти 50 дронов

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В период с 14:20 по 19:30 мск 6 июля российские средства ПВО сбили 48 беспилотников в небе восьми регионов, сообщило Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожено в Калужской области — 13 единиц. В Калуге была ограничена работа аэропорта более чем на пять часов, около 20:40 он возобновил деятельность

Еще сбито:

десять БПЛА — в Брянской области;

девять — в Московском регионе;

по шесть — в Белгородской и Смоленской областях;

два — в Ленинградской;

по одному — в Курской и Новгородской.

С 8:30 до 14:00 было уничтожено еще 39 беспилотников в шести регионах. Больше всего — в Брянской области (21). Ночью же ПВО отразили атаки 120 дронов в десяти областях, а также над Азовским морем.