В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги возобновили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Временные ограничения вводились в 22:55 мск 8 июля «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он. Они действовали до 00:35 мск 9 июля.
Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атак дронов.
В предыдущий раз Росавиация ввела ограничения в аэропорту Перми — с 0:40 до 3:08 мск 8 июля.
Минобороны около 13:00 8 июля сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. В ночь на 8 июля был уничтожен 91 дрон над 15 российскими регионами.
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