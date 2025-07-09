 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Калуги возобновили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения вводились в 22:55 мск 8 июля «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он. Они действовали до 00:35 мск 9 июля.

В Тульской области в трех городах раздался грохот на фоне угрозы БПЛА
Политика

Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атак дронов.

В предыдущий раз Росавиация ввела ограничения в аэропорту Перми — с 0:40 до 3:08 мск 8 июля.

Минобороны около 13:00 8 июля сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. В ночь на 8 июля был уничтожен 91 дрон над 15 российскими регионами.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Калуга аэропорты ограничения Росавиация
Материалы по теме
В Ленинградской области из-за дронов усилят мобильные бригады РЭБ
Политика
Обломки дрона упали на территории Ильского НПЗ на Кубани
Политика
Российские средства ПВО сбили 202 украинских беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Одним из погибших при ударе ВСУ в Курске оказался сотрудник Росгвардии Политика, 01:28
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты Политика, 01:13
В Тульской области в трех городах раздался грохот на фоне угрозы БПЛА Политика, 01:01
Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске Политика, 00:36
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Басария извинился, что назвал россиян в Абхазии угрозой нацбезопасности Политика, 00:21
«Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира Спорт, 00:21
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Киеве сообщили о работе ПВО Политика, 00:14
Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче «Торпедо» Спорт, 00:10
Назван топ-10 стран, где россияне чаще всего покупали жилье в 2025 году Недвижимость, 00:00
Три человека погибли при ударе ВСУ по пляжу в Курске Политика, 08 июл, 23:51
В Армении приняли законы о национализации компании Карапетяна Политика, 08 июл, 23:46
Более половины жителей Канады и Мексики сочли США главной угрозой Политика, 08 июл, 23:39
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты Политика, 08 июл, 23:06