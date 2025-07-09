В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калуги возобновили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения вводились в 22:55 мск 8 июля «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он. Они действовали до 00:35 мск 9 июля.

Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атак дронов.

В предыдущий раз Росавиация ввела ограничения в аэропорту Перми — с 0:40 до 3:08 мск 8 июля.

Минобороны около 13:00 8 июля сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. В ночь на 8 июля был уничтожен 91 дрон над 15 российскими регионами.