Суд в Москве назначил студенту штраф за нацистские эмодзи в Telegram
Суд в Москве оштрафовал студента за реакции-эмодзи в чате мессенджера Telegram, содержащие нацистскую символику. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные документы.
Студент вину не признал и заявил, что ему известен чат в Telegram, в котором он состоял, но он не помнит, чтобы размещал там какие-то эмодзи. По словам молодого человека, его аккаунт был взломан в период, который ему инкриминируют.
Сумма штрафа не уточняется. По ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) максимальный штраф для физических лиц составляет 2 тыс. руб., также возможен административный арест до 15 суток.
В январе московский суд оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистского приветствия в метро. По информации суда, в новогоднюю ночь гражданин России Андрей Молев выкрикивал нацистское приветствие и показывал жест рукой, который использовали нацисты во времена гитлеровской Германии.
Читайте РБК в Telegram.
Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
В России начали производить автомобили Voyah
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Когда могут изъять неосвоенный участок
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов