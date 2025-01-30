 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд в Москве назначил студенту штраф за нацистские эмодзи в Telegram

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд в Москве оштрафовал студента за реакции-эмодзи в чате мессенджера Telegram, содержащие нацистскую символику. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные документы.

Студент вину не признал и заявил, что ему известен чат в Telegram, в котором он состоял, но он не помнит, чтобы размещал там какие-то эмодзи. По словам молодого человека, его аккаунт был взломан в период, который ему инкриминируют.

Сумма штрафа не уточняется. По ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) максимальный штраф для физических лиц составляет 2 тыс. руб., также возможен административный арест до 15 суток.

В Германии политик ушел в отставку из-за фото с нацистской символикой
Политика

В январе московский суд оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистского приветствия в метро. По информации суда, в новогоднюю ночь гражданин России Андрей Молев выкрикивал нацистское приветствие и показывал жест рукой, который использовали нацисты во времена гитлеровской Германии.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва суд Telegram
Материалы по теме
Суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в московском метро
Общество
Канада отказалась публиковать имена живущих в стране нацистов
Политика
В Германии политик ушел в отставку из-за фото с нацистской символикой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
FT узнала об обсуждении в ЕС идеи возвращения к закупкам газа у РоссииЭкономика, 08:50
Суд в Москве назначил студенту штраф за нацистские эмодзи в TelegramПолитика, 08:38
Почему цены на яйца продолжают расти по всему мируPro, 08:38
Бундестаг одобрил закупку оружия на €2,5 млрд перед выборамиПолитика, 08:37
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:31
Пентагон сообщил о начале расследования авиакатастрофы над ВашингтономОбщество, 08:28
Посольство России выяснит число россиян на борту упавшего в США самолетаОбщество, 08:17
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
В реке нашли 18 тел погибших при столкновении в небе над ВашингтономОбщество, 08:10
Трампа проинформировали о крушении самолета у аэропорта ВашингтонаПолитика, 08:09
РКН составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиянТехнологии и медиа, 08:04
Россияне в конце года взяли вдвое больше микрозаймов, чем кредитовФинансы, 08:00
Минобороны сообщило о перехвате пяти дронов над двумя регионами за ночьОбщество, 07:57
Первые кадры столкновения самолета с вертолетом над ВашингтономОбщество, 07:50
Пентагон сообщил об отсутствии VIP-персон на борту упавшего Black HawkОбщество, 07:43