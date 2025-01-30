Суд в Москве назначил студенту штраф за нацистские эмодзи в Telegram

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд в Москве оштрафовал студента за реакции-эмодзи в чате мессенджера Telegram, содержащие нацистскую символику. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные документы.

Студент вину не признал и заявил, что ему известен чат в Telegram, в котором он состоял, но он не помнит, чтобы размещал там какие-то эмодзи. По словам молодого человека, его аккаунт был взломан в период, который ему инкриминируют.

Сумма штрафа не уточняется. По ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) максимальный штраф для физических лиц составляет 2 тыс. руб., также возможен административный арест до 15 суток.

В январе московский суд оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистского приветствия в метро. По информации суда, в новогоднюю ночь гражданин России Андрей Молев выкрикивал нацистское приветствие и показывал жест рукой, который использовали нацисты во времена гитлеровской Германии.