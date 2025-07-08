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Общество ,  
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Суд в Москве оштрафовал компании — владельцев Twitch и Google

Фото: Zeynep Demir Aslim / Shutterstock
Фото: Zeynep Demir Aslim / Shutterstock

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Twitch Interactive, Inc. и корпорацию Google LLC, о чем сообщает пресс-служба суда в телеграм-канале.

Twitch назначили штраф в размере 7 млн руб., признав платформу виновной по статье о неисполнение обязанностей владельцем социальной сети — ч. 3 ст. 13.50 КоАП России.

Суд не уточнил, о каком именно правонарушении идет речь, однако вменяемая часть статьи предусматривает наказание за повторное нарушение пункта о неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу и (или) не принятию мер по ограничению доступа к информации, подлежащей удалению в соответствии с российским законодательством.

Google LLC оштрафовали на 3,8 млн руб. по той же статье, но по другой ее части — ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. В сообщении суда уточнили, что наказание назначили за нарушение порядка ограничения доступа к информации.

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Финансы
Фото:Drew Angerer / Getty Images

В октябре общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов руб. (единица с 36 нулями). Компания не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.

В апреле того же года Таганский суд оштрафовал американские сервисы Twitch и Pinterest, каждую из компаний обязали выплатить по 1 млн руб.

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Полина Дуганова
Google Twitch штраф Таганский суд Москвы Россия КоАП
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