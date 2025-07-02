Суд присяжных обязал Google выплатить штраф в размере $314 млн

Суд присяжных в американском Сан-Хосе обязал Google, дочернюю компанию Alphabet Inc., выплатить $314 млн из-за обвинений в адрес компании в незаконном сборе данных пользователей Android, сообщает Bloomberg.

Истцы считают, что корпорация без их ведома настроила смартфоны таким образом, чтобы использовать мобильный интернет-трафик обладателей устройств Android для сбора информации. Эти данные компания использовала в своих интересах — в частности, создавала более точную и эффективную рекламу.

Коллективный иск против компании подали в 2019 году. Аналогичное дело федерального масштаба ожидает начала рассмотрения, дата первого заседания назначена на начало 2026 года, пишет Bloomberg.

Представитель Google Хосе Кастаньеда отметил, что компания не согласна с вердиктом и подаст апелляцию. По словам Кастаньеды, пользователи Android дают согласие на передачу данных, когда подписывают соглашения об условиях использования и параметров настройки устройства.

Решение суда «является неудачей для пользователей, поскольку оно неверно истолковывает работу сервисов», отметил представитель корпорации.

В середине мая владельцы десятков европейских сайтов, предоставляющих возможность сравнивать цены, подали в суд на Google. Истцы требуют возмещения ущерба в общей сложности на €12 млрд и утверждают, что американская корпорация увела у них пользователей.

Гражданские иски связаны с решением Европейской комиссии оштрафовать Google на €2,4 млрд в 2017 году, отмечает агентство. Американская корпорация была оштрафована за использование своего доминирующего положения в поисковых технологиях: Еврокомиссия посчитала, что та обеспечивает привилегированное положение своему сервису покупок. Google Shopping («Google Покупки») позволяет в том числе сравнивать цены на товары.

По данным Еврокомиссии, Google существенно занижала рейтинги конкурирующих сервисов, а их предложения выводились не на первую страницу поиска, а на четвертую и дальше.