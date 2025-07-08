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Самоубийство Старовойта ,  
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В морге завершили опознание тела Старовойта

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В морге города Одинцово Московской области завершили процедуру опознания тела бывшего главы Минтранса Романа Старовойта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза», — рассказал он.

После проведенной работы составят соответствующий акт, уточнил собеседник агентства.

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Роман Старовойт

Накануне Старовойта отправили в отставку с поста министра транспорта. В этот же день его тело нашли в Одинцово с огнестрельном ранением. Как считает следствие, основная версия его гибели — самоубийство. Похороны планируют провести в Санкт-Петербурге, точная дата пока неизвестна.

Старовойту было 53 года. Он был главой Минтранса с мая 2024 года. До этого (2019–2024 годы) Старовойт занимал пост губернатора Курской области.

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Полина Харчевникова
Роман Старовойт опознание Минтранс самоубийство
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Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
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