В морге завершили опознание тела Старовойта

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В морге города Одинцово Московской области завершили процедуру опознания тела бывшего главы Минтранса Романа Старовойта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза», — рассказал он.

После проведенной работы составят соответствующий акт, уточнил собеседник агентства.

Накануне Старовойта отправили в отставку с поста министра транспорта. В этот же день его тело нашли в Одинцово с огнестрельном ранением. Как считает следствие, основная версия его гибели — самоубийство. Похороны планируют провести в Санкт-Петербурге, точная дата пока неизвестна.

Старовойту было 53 года. Он был главой Минтранса с мая 2024 года. До этого (2019–2024 годы) Старовойт занимал пост губернатора Курской области.