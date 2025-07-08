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В столичных автобусах летом забыли ведро раков и дипломную работу

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В течение июня в салонах автобусов «Мострансавто» нашли около 200 забытых пассажирами вещей, в том числе дипломную работу в переплете, ведро раков и гитару с автографами. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, который обслуживает междугородние и пригородные маршруты Москвы.

«Среди привычных банковских, транспортных и социальных карт встречались и необычные находки, а именно дипломная работа в переплете, ведро раков, гитара с автографами и коллекция минералов в специальном кейсе», — сказали в пресс-службе.

Всего с начала 2025 года в автобусах обнаружили около 900 вещей, в числе которых были раскладушка, гантели и коробка с улитками, добавили в «Мострансавто». Так, за первые три месяца года пассажиры оставили в салонах садового гнома, мультиварку, живой кактус и бубен. А только за новогодние праздники в маршрутках и автобусах оставили костюм деда мороза, коньки и тазик салата.

В аэроэкспрессах зимой и весной забывали портрет Сергея Есенина, автоматический поводок для собаки, килограмм креветок, шубу, cпальный мешок, медицинскую форму и отчет по итогам студенческой практики, рассказывали в пресс-службе компании.

Инструкции по возвращению забытых вещей есть на сайтах перевозчиков. Если это «Мострансавто», нужно выбрать маршрут, дату и время пропажи в специальной форме на сайте, а также кратко описать потерянный предмет. При получении необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале.

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