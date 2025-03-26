В столичных автобусах забыли садового гнома, кактус и мультиварку
С начала года пассажиры забыли в пригородных автобусах, на автовокзалах и автостанциях столицы более 600 вещей. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе АО «Мострансавто», которое обслуживает междугородние и пригородные маршруты Москвы.
«Самыми распространенными находками вне зависимости от времени года остаются банковские, транспортные и социальные карты, — рассказали в компании. — Среди необычных предметов, забытых в транспортных средствах и на объектах инфраструктуры в марте, — садовый гном, мультиварка, живой кактус и бубен».
Хозяин забытой вещи может заполнить специальную форму на сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам», добавили в компании. Там нужно будет указать дату и время пропажи, маршрут, а также кратко описать потерянный предмет. При получении вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи только в сопровождении родителей. Вернуть предмет можно в течение шести месяцев — затем находки утилизируются. Исключение составляют скоропортящиеся продукты.
Если пассажир находит в салоне или на автовокзале забытую вещь, он должен сообщить о ней водителю автобуса или сотруднику охраны на станции — у них есть четкие инструкции относительно действий в подобных ситуациях, рассказали в «Мострансавто».
Компания обслуживает больше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов в московском регионе, а также в сопредельных областях — Тульской, Калужской, Рязанской, Тверской. Ежедневно на линиях «Мострансавто» работает более 5 тыс. автобусов.
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