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Пассажиры забыли в столичных автобусах тазик салата и костюм Деда Мороза

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Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В течение январских новогодних праздников пассажиры автобусов АО «Мострансавто» забыли в салонах и на остановках более 250 вещей, включая елочные игрушки, тазик с салатом, коньки и костюм снеговика. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.

Вещи были обнаружены в автобусах, а также на объектах транспортной инфраструктуры. В течение декабря 2024 года пассажиры оставили там натуральную елку и костюм Деда Мороза, напомнили в перевозчике.

Накануне Нового года и в первые праздничные дни пассажиры столичных электричек оставили в вагонах украшенную блестками разноцветную трость феи, двухметровую игрушечную змею и набор карнавальных масок, сообщали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее в столичных электричках забыли детскую лошадку на палке и трехлитровую банку консервированных помидоров. В аэропортах Московского региона в течение года оставили балалайку, бубен, массажный стол, строительную кирку, два медицинских стетоскопа, шахматы в японском стиле и книгу об Эрмитаже. В пригородных автобусах с января по ноябрь 2024 года забыли, помимо прочего, детскую коляску, барабан и подкову. А в метро пассажиры оставили кошку в переноске.

Инструкции по возвращению забытых вещей есть на сайтах перевозчиков. В случае, если это «Мострансавто», нужно выбрать маршрут, дату и время пропажи в специальной форме на сайте, а также кратко описать потерянный предмет. При получении необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале.

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