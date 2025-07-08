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В Шереметьево опровергли нехватку трапов и буксировочных бригад

Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево, 7 июля 2025 года
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево, 7 июля 2025 года (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Сообщения о том, что причиной большого количества задержек рейсов в Шереметьево стала нехватка трапов и буксировочных бригад во время приостановки полетов, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба воздушно гавани.

«Причиной <...> стали ограничения, вводимые на использование воздушного пространства <...> с целью обеспечить безопасность воздушного транспорта и наших граждан», — говорится в сообщении.

В штатной ситуации Шереметьево обслуживает до 55 самолетов в час. Из-за временного закрытия аэропорта сместилось более 150 рейсов. В связи с этим воздушной гавани пришлось обслуживать уже по 100–120 рейсов в течение нескольких часов.

«Это значит, что потребовалось увеличить персонал и используемую технику более чем в два раза, ситуативно нагрузка на инфраструктуру и ресурсы аэропорта достигала четырехкратного увеличения», — объяснила пресс-служба.

В аэропорте сообщения некоторых СМИ назвали «специальным разжиганием негатива к аэропорту и авиакомпаниям». Ранее о нехватке трапов и буксировочных бригад сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на сотрудников авиакомпаний.

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Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево, 7 июля 2025 года

«Техники и персонала у Шереметьево и дочерних компаний достаточно для обслуживания утвержденного расписания, более того, есть резерв. При этом весь персонал Шереметьево понимает ответственность перед пассажирами, и в сложившейся ситуации по массовому закрытию воздушного пространства сотни сотрудников Шереметьево откликнулись на призыв руководства и вышли работать во внеурочное время», — говорится в сообщении.

Ограничения в Шереметьево и других российских аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. В московском аэропорту за трое суток, 5–7 июля, на вылет и прилет в общей сложности отменили более 65 рейсов.

Отмены рейсов затронули и другие российские города, полеты были приостановлены в аэропортах разных регионов России.

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Полина Харчевникова
Шереметьево задержки рейсов причина опровержение
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