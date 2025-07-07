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В российских аэропортах отменили более 190 рейсов

В российских аэропортах отменили более 190 рейсов с ночи 7 июля
В Пулково отменили вылет 56 рейсов, включая 24 рейса в Москву. Прилететь в Санкт-Петербург не смогли пассажиры 38 рейсов. Больше всего отмен из столицы. Росавиация сообщила, что контролирует работу воздушного транспорта
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В российских аэропортах 7 июля отменили более 190 рейсов, следует из данных онлайн-табло с 00:00. Речь идет об аэропортах Пулково в Санкт-Петербурге, Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский в Москве, а также аэропортах в Сочи и Казани.

В Пулково отменили вылет 56 рейсов, включая 24 рейса в Москву. Прилететь в Санкт-Петербург не смогли пассажиры 38 рейсов. Больше всего отмен из столицы.

В пресс-службе Пулково сообщили РБК, что за последние трое суток ограничения на прием и выпуск самолетов вводили пять раз, последние длились восемь часов. Меры принимали по независящим от аэропорта причинам, отметили там.

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В Шереметьево отменили на вылет и прилет в общей сложности более 65 рейсов, в то время как из Домодедово не смог вылететь только один самолет. Отмены рейсов затронули и другие российские города. Так, в Сочи отменили пять рейсов на вылет и прилет, а в Казани — 13.

В аэропорту Сочи сообщили РБК, что в течение 7 июля «авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов» в связи с ограничениями в Поволжье, Москве и Петербурге. «Возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов, о чем авиакомпании своевременно информируют пассажиров», — отметили там, добавив, что в сочинском аэропорту скоплений пассажиров сейчас нет.

К утру 7 июля сложности с авиарейсами из и в Санкт-Петербург по-прежнему сохранились из-за введенных ранее ограничений в использовании воздушного пространства, жаловались пассажиры.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Один из очевидцев в Пулково рассказал РБК, что в петербургском аэропорту «люди спят и сидят на полу». Его рейс на Пхукет SU628 изначально должен был вылететь в воскресенье, 6 июля, в 19:25. По словам пассажира, сейчас на табло указано, что вылет назначен на 9:30 7 июля, но регистрация так и не началась, при этом на борту должно быть 300 человек.

Росавиация сообщила, что вместе с Минтрансом контролирует работу воздушного транспорта, «ситуация полностью управляема и нормализуется». По данным ведомства, с 5 июля задержали 1,9 тыс. рейсов на вылет и прилет, 485 отменили, 88 ушло на запасные аэродромы. Было оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов.

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Теги
Алина Черкашина
Аэропорт Пулково Шереметьево Сочи Казань
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Очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково
Общество
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
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