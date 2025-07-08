Австрийская балерина Приска Фелиситас Цайзель получила разрешение на временное проживание в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Осенью 2023 года Цайзель приехала в Россию по приглашению Михайловского театра, где вскоре ее приняли в труппу как приму-балерину. Прожив в Санкт-Петербурге полтора года, она решила остаться и обратилась в миграционную службу в мае 2025 года. Там она попросила о разрешении на временное проживание.



Документ Цайзель вручили сотрудники Управления по вопросам миграции областного ГУ МВД. Решение же приняли на основании указа президента России от 19 августа 2024 года о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В марте 2024 года президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу литовского гражданства Лиепа, проживающая в России, ранее неоднократно высказывалась в поддержку России и критиковала страны Прибалтики. В частности, в интервью «РИА Новости» она назвала притеснение русских в Прибалтике бесчеловечным.

Сама Лиепа сочла выбор момента для лишения ее литовского паспорта не случайным. Она также упомянула в своем комментарии по поводу лишения гражданства президентские выборы в России, которые прошли с 15 по 17 марта 2024 года.