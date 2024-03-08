Балерина Илзе Лиепа ответила на лишение себя гражданства Литвы

Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа, комментируя сообщения о лишении себя гражданства Литвы, заявила, что она уже сделала свой нравственный выбор и остается с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на балерину.

Лиепа сочла выбор момента для лишения ее литовского паспорта не случайным, упомянув президентские выборы в России.

«Это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом. Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом», — заявила она.

Накануне Литовское национальное радио и телевидение (LRT) сообщило со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Ридаса Ясулениса, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Лиепу литовского гражданства.

Лиепа была балериной Большого театра, она проживает в России. Артистка не раз давала интервью российским СМИ, в которых осуждала страны Прибалтики и выражала поддержку Москве. К примеру, 4 февраля, в интервью «РИА Новости» Лиепа сказала, что притеснение русского населения в Прибалтике (особенно в Литве и Латвии) является бесчеловечным.

В ноябре 2023 года МВД Литвы попросило президента страны лишить Лиепу гражданства. После того, как она в ноябре 2022 года дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», где положительно отзывалась о российской армии, ведомство обязало департамент миграции начать соответствующую процедуру. В феврале 2024-го комиссия по делам гражданства предложила Науседе лишить Лиепу литовского паспорта.

Законодательство Литвы позволяет отозвать решение о предоставлении гражданства, если оно было получено в порядке исключения. Сейм страны принял соответствующие поправки к закону в конце марта 2023 года.

Согласно законодательству такое решение может быть аннулировано, «если своими действиями [гражданин] угрожает интересам безопасности Литвы, публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или других государств — членов Европейского союза, их союзников».