В Москве простились с погибшим в Курской области генералом Гудковым
На военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым, погибшим 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Там отметили, что в траурной церемонии, помимо родных и близких генерала, приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и руководящий состав военного ведомства, а также представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны.
О гибели Гудкова стало известно в начале июля. Он погиб во время боевой работы в приграничном районе в Курской области, сообщало Минобороны.
Вместе с Гудковым погиб еще один офицер — Нариман Шихалиев, сообщал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Президент России Владимир Путин наградил Гудкова посмертно второй медалью «Золотая звезда». Генерал фактически стал первым в современной истории России дважды Героем России.
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