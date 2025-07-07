Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

Несколько дронов сбили над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории Воронежа обнаружено и уничтожено несколько беспилотников», — написал он в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, уточнил Гусев. При этом угроза атаки беспилотников в регионе все еще сохраняется.

Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов после начала специальной военной операции на Украине. Так, ранее один беспилотник сбили над Новгородской областью.