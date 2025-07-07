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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Несколько дронов сбили над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории Воронежа обнаружено и уничтожено несколько беспилотников», — написал он в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, уточнил Гусев. При этом угроза атаки беспилотников в регионе все еще сохраняется.

Над Новгородской областью сбили беспилотник
Политика

Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов после начала специальной военной операции на Украине. Так, ранее один беспилотник сбили над Новгородской областью.

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Теги
Полина Харчевникова
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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