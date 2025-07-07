Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Несколько дронов сбили над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на территории Воронежа обнаружено и уничтожено несколько беспилотников», — написал он в своем телеграм-канале.
Предварительно, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, уточнил Гусев. При этом угроза атаки беспилотников в регионе все еще сохраняется.
Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов после начала специальной военной операции на Украине. Так, ранее один беспилотник сбили над Новгородской областью.
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