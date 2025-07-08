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Разработчик объяснил, почему в Казани дрон упал на дачный участок

Гражданский дрон упал в Татарстане на дачный участок из-за сбоя навигации

Разработчик объяснил, почему в Казани дрон упал на дачный участок
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К падению гражданского беспилотника на дачный участок в Казани утром 8 июля привело нарушение спутниковой навигации аппарата неустановленными внешними средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили РБК в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (АО «УЗГА» входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»).

Это предприятие занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов «Альтиус», один из которых и потерпел крушение в Татарстане.

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На предприятии подтвердили, что этим утром созданный его инженерами дрон совершал испытательный полет. При этом, как отметили в пресс-службе, взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Однако затем случилась «нештатная ситуация» из-за вмешательства неустановленной системы РЭБ.

«Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме», — рассказали в пресс-службе.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

«Альтиус» — проектный разведывательно-ударный беспилотник. Его разрабатывают с 2011 года. Конкурс на научно-исследовательскую работу (НИР) «Альтиус-М» выиграло ОКБ им. Симонова (до мая 2014 года — ОКБ «Сокол»). В конце 2018 года проект передали из ОКБ им. Симонова казанскому обособленному подразделению Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Происшествие с БПЛА случилось в 9:10 в СНТ «Дубки». После падения беспилотника на дачный участок начался пожар, его быстро потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что беспилотник упал после взлета с аэродрома в 1 км от посадочной полосы. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

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