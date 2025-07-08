В Татарстане гражданский беспилотник упал на частный дом
В Татарстане гражданский беспилотник упал на частный дом в Казани.
Беспилотник упал во время учебного полета, сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана. После падения дрона дом загорелся. Пожар потушили
Происшествие произошло в 09:10 в СНТ «Дубки».
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