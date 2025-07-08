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Война санкций ,  
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Песков допустил пересмотр списка недружественных стран

Песков — о сотрудничестве с США: список недружественных стран может меняться
Сюжет
Война санкций
Список недружественных стран появился в мае 2021 года. В марте 2022 года правительство утвердило перечь государств, в который вошли в том числе США. В Кремле допустили внесение изменений в перечень
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Список недружественных стран России может пересматриваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о возможном экономическом сотрудничестве Вашингтона и Москвы, поскольку США до сих пор остается недружественной страной.

«Безусловно, список недружественных стан может пересматриваться. Это не догма. Страна является недружественной до тех пор пока она принимает недружественные действия в отношении нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, недружественную страну могут удалить из списка по мере налаживаний отношений. Однако в настоящее время соответствующий перечень пока не потерпел изменений.

Пресс-секретарь отметил, что Москва считает, что между США и Россией есть высокий потенциал по перезапуску торгово-экономических отношений. Он также подчеркнул, что в Кремле высоко ценят усилия американского президента Дональда Трампа и его команды по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

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Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Первый список недружественных стран появился в мае 2021 года, он подразумевает «недружественные действия» в отношении российских дипломатических и консульских работников. Внесение государства в этот список означает ответные ограничения в дипломатической сфере.

В марте 2022 года правительство утвердило список недружественных стран, в который вошли в том числе США.

Летом того же года правительство расширило второй список недружественных стран и территорий — значительно более массовый. Он появился в марте того же года в ответ на санкции и предполагает возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях.

В настоящее время список насчитывает почти 50 стран.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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