Куренков поблагодарил Баку за помощь с эвакуацией россиян из Ирана

Фото: МЧС России

В Баку глава МЧС России Александр Куренков провел двусторонние переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым, сообщила пресс-служба российского ведомства. Там отметили, что Куренков приехал в столицу Азербайджана для участия в 58-м заседании Исполнительного совета международной организации гражданской обороны (МОГО), в котором председательствует Россия.

На встрече с Гейдаровым Куренков «выразил признательность» Азербаджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта, отметили в пресс-службе. Речь о взаимном обмене ударами между Израилем и Тегераном с 13 по 25 июня из-за иранской ядерной программы.

В дни конфликта из Ирана через Азербайджан вывезли несколько сотен россиян, в том числе съемочную группу во главе с режиссером Федором Бондарчуком.

Также министры рассмотрели двустороннее партнерство, отметив большой вклад Баку в развитие МОГО, в которой состоит более 60 стран.

«В последние годы Азербайджан активно продвигает инициативы по формированию эффективных механизмов реагирования, обмену знаниями, подготовке кадров и внедрению современных подходов к защите жизни и имущества» — заявил Гейдаров. По его словам, это «часть более широкой политики Азербайджана, направленной на укрепление его международной репутации и вклад в глобальную безопасность».

В течение двух дней участникам заседания в Баку предстоит выбрать нового Генерального секретаря МОГО, так как в этом году завершается двухлетнее председательство России в этой организации.