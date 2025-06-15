Бондарчук вернулся в Россию после эвакуации из Ирана

Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию из Азербайджана после эвакуации из Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на его его представительницу.

«Да, [Федор Сергеевич] вернулся», — цитирует агентство помощницу режиссера.

Бондарчук находился в Иране в составе съемочной группы сериала «Трудно быть богом». Всего из республики вывезли команду из 88 человек — это граждане России, Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Группу увезли из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу в ночь на 14 июня. Продюсер киностудии Team Films, которая занимается производством сериала «Трудно быть богом», Теймур Джафаров рассказал ТАСС, что эвакуация команды из Ирана проходила в экстренном порядке. По его словам, речи о возобновлении съемок в республике нет.

В Минкультуры агентству сообщили, что в Иране также ожидают эвакуации артисты Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. 14 июня музыкантов доставили из Исфахана в Тегеран.

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. В результате погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики.

Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3» и провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками.

В ночь на 15 июня Тегеран произвел ракетный обстрел израильских городов, в результате загорелся НПЗ в Хайфе. Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и объекты энергоснабжения с помощью беспилотников и ракет.