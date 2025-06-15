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Операция Израиля против Ирана ,  
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Бондарчук вернулся в Россию после эвакуации из Ирана

Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию из Азербайджана после эвакуации из Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на его его представительницу.

«Да, [Федор Сергеевич] вернулся», — цитирует агентство помощницу режиссера.

Бондарчук находился в Иране в составе съемочной группы сериала «Трудно быть богом». Всего из республики вывезли команду из 88 человек — это граждане России, Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Группу увезли из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу в ночь на 14 июня. Продюсер киностудии Team Films, которая занимается производством сериала «Трудно быть богом», Теймур Джафаров рассказал ТАСС, что эвакуация команды из Ирана проходила в экстренном порядке. По его словам, речи о возобновлении съемок в республике нет.

В Минкультуры агентству сообщили, что в Иране также ожидают эвакуации артисты Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. 14 июня музыкантов доставили из Исфахана в Тегеран.

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Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3» и провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками.

В ночь на 15 июня Тегеран произвел ракетный обстрел израильских городов, в результате загорелся НПЗ в Хайфе. Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и объекты энергоснабжения с помощью беспилотников и ракет.

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Дарья Беспалько
Федор Бондарчук Иран Израиль
Федор Бондарчук фото
Федор Бондарчук
актер, режиссер, продюсер
9 мая 1967 года
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